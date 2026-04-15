Gasgeruch im Bürgermeister-Büro: Ganzes Rathaus evakuiert

Im Harder Bürgermeister-Büro in Vorarlberg wurde Mittwochvormittag ein beißender Gasgeruch wahrgenommen. Das Gebäude hat schließlich geräumt werden müssen.

Im Büro des Harder Bürgermeisters (Vorarlberg) wurde Mittwochvormittag, am 15. April 2026, kurz vor 10 Uhr ein beißender Gasgeruch gemeldet, berichtet nun die Polizei. Daraufhin musste die Feuerwehr ausrücken, das Gebäude in der Marktstraße wurde vorsorglich evakuiert. Nach kurzer Zeit konnte allerdings Entwarnung gegeben werden, ein defekter Kühlschrank wurde als Ursache eruiert. Aus diesem war vermutlich Ammoniak ausgetreten.

Keine Verletzten bei Vorfall im Harder Bürgermeister-Büro

Von den Florianis wurde schließlich der beschädigte Kühlschrank umgehend entfernt, die betroffenen Räumlichkeiten hat man anschließend gründlich gelüftet. „Im Im Anschluss konnte das Rathaus wieder freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch Sachschäden sind nicht entstanden“, so die Polizei abschließend.