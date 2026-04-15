Pensionsreform: Wer ab 2027 bis zu 15.000 Euro steuerfrei bekommt

Als "Pensionsreform für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger" bezeichnet die neue Aktivpension nun die ÖVP in einer Aussendung. Dabei sollen ab 2027 Menschen, die weiter arbeiten, steuerlich entlastet werden.

Die Aktivpension soll vielen Österreichern ab 2027 mehr Netto vom Brutto bringen.

Die Aktivpension soll vielen Österreichern ab 2027 mehr Netto vom Brutto bringen.

Ein steuerbefreiter Zuverdienst in der Höhe von bis zu 15.000 Euro steht Pensionisten wohl ab 2027 bevor, sofern sie im Ruhestand weiterarbeiten. Die Regierung spricht in diesem Zusammenhang von einer „Aktivpension“ und einer „Pensionsreform“, die auf die Österreicher zukommt. Damit soll sowohl der Wirtschaftsstandort als auch die Menschen selbst profitieren. Immerhin würde sich das längere Arbeiten für die Pensionisten dann auch auszahlen, zusätzlich sind sie für die Unternehmen weiter verfügbar.

ÖVP zur Aktivpension: „Größte Entlastungsmaßnahme der letzten Jahre“

Die Aktivpension soll laut Kanzler Christian Stocker „deutlich mehr Netto vom Brutto“ bringen. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti spricht von der „größten Entlastungsmaßnahme der letzten Jahre“. Und: „Das Modell gibt den Menschen die Möglichkeit, Erfahrung und Kompetenz länger in den Arbeitsmarkt einzubringen. Genauso ist es ein wesentliches Zeichen der Anerkennung gegenüber all jenen, die leistungsbereit sind und weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten wollen.“ Hat man das Regelpensionsalter also eigentlich schon erreicht, will aber trotzdem weiterarbeiten, wird das künftig stärker honoriert.

©Christopher Dunker | Bundeskanzler Christian Stocker verspricht „deutlich mehr Netto vom Brutto“. ©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf | ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti spricht von einem „wesentlichen Zeichen der Anerkennung“.

Wie viele Versicherungsjahre man für die Aktivpension braucht

Um davon aber auch wirklich profitieren zu können, müssen Männer 40, Frauen 34 Versicherungsjahre am Buckel haben. Bis 2033 sollen die Voraussetzungen dann auch bei den Frauen an das Niveau der Männer angeglichen werden. Grund dafür ist, dass Frauen aktuell eben noch nicht im gleichen Alter wie Männer in Pension müssen, 2033 ist das dann der Fall. Alles dazu auch hier: Pensionsalter: Wieso Österreicherinnen immer länger arbeiten müssen. Gleichzeitig werden übrigens auch Sozialversicherungsbeiträge bei dieser Personengruppe reduziert.

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NEOS: „Haben bewusst mehrere Sicherungen eingebaut“

Der Freibetrag kann erst mit Erreichen des Pensionsantrittsalters geltend gemacht werden. „Wir haben bewusst mehrere Sicherungen eingebaut und die Maßnahme treffsicher gestaltet, damit es keinen Anreiz für einen Exodus in die Frühpension gibt. Die Aktivpension soll damit die Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters unterstützen und nicht konterkarieren“, betont auch NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser. Aktuell arbeiten übrigens rund 150.000 Menschen hierzulande über das Pensionsalter hinaus. Die Aktivpension soll mit Anfang 2027 dann starten.

©Parlamentsdirektion /​ Thomas Topf NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser: „Aktivpension soll die Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters unterstützen und nicht konterkarieren.“

100.000 Pensionisten bekommen Gratis-Tickets von der ÖBB

Mit dem heutigen Mittwoch, 15. April 2026, hat übrigens eine weitere Aktion für 100.000 Pensionisten in Österreich gestartet. Bei Beantragung einer neuen Vorteilscard Senior oder bei Verlängerung bekommen Menschen, die eine Ausgleichszulage beziehen und 65 Jahre oder älter sind, von den ÖBB zwei Gratistickets geschenkt. Die Voraussetzungen und wie das funktioniert, könnt ihr auch hier auf 5min.at nachlesen: Ab 15. April: 100.000 Pensionisten dürfen gratis durch ganz Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 12:29 Uhr aktualisiert