DNA-Spur führt zu Täter: 77 Straftaten in Linz aufgeklärt

Ein umfassender Ermittlungserfolg ist der Polizei in Linz gelungen: Nach einem DNA-Treffer konnten 77 Straftaten geklärt werden. Der Täter wurde festgenommen und bereits zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ein entscheidender DNA-Treffer führte die Ermittler in Linz auf die Spur eines 29-jährigen Mannes. Bereits im Jänner 2026 wurde nach intensiven Ermittlungen eine Festnahmeanordnung erwirkt, die wenig später von der Kriminalpolizei vollzogen wurde. Schon zu diesem Zeitpunkt standen dem Beschuldigten zahlreiche Delikte zur Last. Die Ermittlungen wurden daraufhin weiter ausgeweitet, mit bemerkenswertem Ergebnis.

77 Straftaten aufgeklärt

Im Zuge der weiteren Untersuchungen konnten insgesamt 77 Straftaten geklärt werden. Dabei handelt es sich vor allem um: Kellereinbrüche, Diebstähle von Geldbörsen und Schlüsseln, Einbrüche in Fahrzeuge und Sachbeschädigungen. Die Taten ereigneten sich ausschließlich im Stadtgebiet von Linz sowie in der benachbarten Stadt Leonding. Die Beute umfasste eine Vielzahl an Gegenständen, darunter Bekleidung, Werkzeuge, Fahrräder, Bargeld, Ausweise und Schmuck.

Beute zur Finanzierung von Suchtmitteln genutzt

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die gestohlenen Gegenstände überwiegend weiterverwertet, um den Konsum von Suchtmitteln zu finanzieren. Der Beschuldigte zeigte sich im Zuge der Ermittlungen teilweise geständig. Die genaue Zuordnung aller Taten konnte durch die kriminalpolizeiliche Arbeit umfassend rekonstruiert werden. Der Fall ist mittlerweile auch gerichtlich abgeschlossen: Der 29-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Mit der Festnahme konnte eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen beendet werden, die über einen längeren Zeitraum hinweg für zahlreiche Geschädigte in Linz und Umgebung gesorgt hatte. Aus Sicht der Ermittler handelt es sich um einen wichtigen Schlag gegen die Eigentumskriminalität in der Region.