Brutale Axt-Attacke am Linzer Südbahnhofmarkt: Opfer schwer verletzt

Mitten im Mittagsbetrieb am Linzer Südbahnhofmarkt eskalierte eine Gewalttat: Ein Mann wurde mit einer Axt attackiert und schwer verletzt. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Gegen Mittag griff ein Mann ein Opfer mit einer Axt an und verletzte es schwer.

Gegen Mittag griff ein Mann ein Opfer mit einer Axt an und verletzte es schwer.

Mitten im belebten Treiben des Linzer Südbahnhofmarkts kam es am Mittwoch zu einem schockierenden Vorfall. Gegen Mittag griff ein Mann ein Opfer mit einer Axt an und verletzte es schwer. Die Tat ereignete sich direkt vor einem Imbisslokal und spielte sich vor zahlreichen Augenzeugen ab. Passanten berichteten von panischen Szenen, während der Angriff stattfand. Binnen Sekunden verwandelte sich der sonst lebendige Marktbereich in einen Ort des Schreckens.

Opfer verfolgt und niedergeschlagen

Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter sein Opfer gezielt verfolgt haben. Der Mann versuchte offenbar, sich in Sicherheit zu bringen und griff im Zuge der Flucht nach einem Gegenstand, um sich zu verteidigen. Doch die Situation eskalierte: Der Angreifer holte mehrfach mit der Axt aus und traf sein Opfer schwer. Der Mann brach schließlich zusammen und blieb blutüberströmt am Boden liegen. Mehrere Zeugen eilten sofort zu Hilfe. Besonders ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Lokals leistete Erste Hilfe und kümmerte sich um den Schwerverletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Großeinsatz und schnelle Fahndung

Unmittelbar nach dem Angriff wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Polizei und Rettungskräfte waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort, sicherten den Bereich und versorgten das Opfer. Der Täter nutzte die ersten Minuten nach der Tat zur Flucht in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung zeigte jedoch rasch Wirkung: Beamte konnten den Verdächtigen kurze Zeit später aufgreifen und festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Opfer schwer verletzt

Der angegriffene Mann erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Sein genauer Gesundheitszustand ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Die brutale Art des Angriffs und die Tatsache, dass er am helllichten Tag in einem stark frequentierten Bereich stattfand, sorgen für große Betroffenheit.

Polizei ermittelt zum Motiv

Noch ist unklar, ob Täter und Opfer einander kannten oder ob es sich um eine spontane Tat handelt. Die Polizei prüft derzeit alle Hintergründe, mögliche Motive sowie den genauen Ablauf der Attacke. Zeugen werden weiterhin befragt, um ein möglichst vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten.

Bereits früher Axt-Vorfall in Linz

Die aktuelle Tat ist nicht der erste Axt-Zwischenfall in Linz: Bereits im Dezember 2025 kam es zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Ein 35-Jähriger hatte damals einen Mann mit einer Axt durch die Wiener Straße gejagt und mehrfach bedroht, 5 Minuten hat damals berichtet. Über mehrere Straßenbahnstationen hinweg versuchte das Opfer zu flüchten, bevor es ihm schließlich gelang, dem Angreifer die Waffe zu entreißen. Beide Männer wurden verletzt, der Täter festgenommen. Besonders brisant: Gegen ihn bestand bereits ein Waffenverbot.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert