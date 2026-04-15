Motorrad-Neuling brettert unter Drogen mit 209 km/h über die A1

Am 14. April 02026 haben Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich einen Raser mit dem Motorrad angehalten. Er war mit durchschnittlich 209 km/h auf der A1 in Niederösterreich unterwegs.

Im Zuge der Nachfahrt haben die Beamten gegen 22.20 Uhr eine den Motorradfahrer mit durchschnittlich 209 km/h gemessen, erlaubt wären aber eigentlich nur 130 km/h gewesen, heißt es in einer Aussendung. Der 25-jährige Mann aus dem Bezirk Melk wurde anschließend angehalten, schon bald erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Drogen unterwegs waren.

Führerschein am selben Tag ausgestellt

Ein freiwilliger Urintest ist positiv verlaufen, die amtsärztliche Untersuchung bestätigte das noch. Dem jungen Mann wurde der Führerschein abgenommen, der ihm noch am selben Tag ausgestellt worden ist. Das Motorrad haben die Beamten außerdem vorläufig beschlagnahmt, der 25-Jährige wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.