Insolvenz in Oberösterreich: Traditionsbetrieb kämpft ums Überleben

Ein oberösterreichisches Solarunternehmen hat Insolvenz angemeldet: Die GASOKOL GmbH steht mit 2,6 Millionen Euro Schulden vor einem Sanierungsverfahren. Der Betrieb soll dennoch fortgeführt werden.

Die GASOKOL GmbH mit Sitz in Saxen (Bezirk Perg) hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Am Mittwoch, dem 15. April wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Linzer Rechtsanwältin Elisabeth Huber bestellt. Das Unternehmen ist seit 1981 im Bereich der Solarthermie tätig und beschäftigt aktuell 17 Mitarbeiter. Über Jahrzehnte hinweg galt der Betrieb als stabiler Anbieter für solarthermische Lösungen in Wohnbau, Landwirtschaft und Industrie.

Wirtschaftliche Lage zuletzt deutlich verschlechtert

Während die Geschäftsentwicklung bis 2022 weitgehend positiv verlief, kam es in den Folgejahren zu einer spürbaren Verschlechterung. Als Hauptgründe nennt das Unternehmen ein schwieriges Marktumfeld.

Besonders belastend wirkten sich: eine schwankende Nachfrage

der Rückgang wichtiger Marktsegmente

hohe Kosten bei Projektabwicklungen

sowie verzögerte Investitionsentscheidungen

Diese Faktoren führten zu einem steigenden Finanzierungsbedarf, der letztlich nicht mehr gedeckt werden konnte.

Schulden von rund 2,6 Millionen Euro

Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,6 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Vermögenswerte wie Liegenschaften, Produktionsanlagen, Lagerbestände und technisches Know-how. Die Immobilien am Standort sind allerdings belastet. Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht. Trotz der angespannten Lage soll das Unternehmen weitergeführt werden. Laut Angaben im Antrag verfügt GASOKOL über einen bestehenden Auftragsbestand. Auch ein mögliches Großprojekt könnte entscheidend für die Zukunft sein. Zur Stabilisierung wurden bereits Maßnahmen gesetzt, darunter Kostensenkungen und Gespräche mit Investoren. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, was die Liquidität zusätzlich belastete.

Sanierungsplan mit 20-Prozent-Quote

Im Rahmen des Verfahrens wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Dieser sieht vor, dass Gläubiger 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten, zahlbar innerhalb von 24 Monaten.Ob dieser Plan realistisch und finanzierbar ist, wird nun von der Insolvenzverwalterin geprüft. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Gelingt die Sanierung, könnte das Unternehmen seine Tätigkeit fortsetzen. Scheitert der Plan, drohen weitergehende Konsequenzen.