Asbest: Burgenland-Schotter beeinflusst Ungarn – Spielplatz gesperrt

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace schlägt Alarm: Neueste Luftmessungen in einer Wohnsiedlung in Szombathely (Ungarn) zeigen eine Asbest-Belastung. Auf einer Schotterstraße, die mit Material aus dem Burgenland befestigt wurde, wurden Spitzenwerte von bis zu 292.000 Asbestfasern pro Kubikmeter Luft festgestellt. Zum Vergleich: Die burgenländische Taskforce empfiehlt einen Grenzwert von maximal 1.000 Fasern.

Ungarn ruft Notstand aus

In Szombathely wurde umgehend der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Der ungarische Laborbericht empfiehlt Sofortmaßnahmen: Fahrzeuge dürfen nur noch 10 km/h fahren, Straßen müssen befeuchtet werden und Bewohner sollen FFP3-Masken tragen. Zudem wird geraten, bei Staub nicht zu lüften und Haustieren nach dem Spaziergang die Pfoten zu reinigen. „In Ungarn liegt dasselbe Material auf den Straßen, das auch in Österreich großflächig verteilt wurde“, betont Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace.

Kritik an burgenländischer Landesregierung

Greenpeace wirft der burgenländischen Landesregierung ein „Totalversagen“ vor. Während Ungarn bei trockenem Wetter unter Realbedingungen gemessen habe, ruhe sich das Burgenland auf alten Werten aus dem Winter aus. „Die Vorgehensweise im Burgenland ist hingegen verantwortungslos gegenüber der betroffenen Bevölkerung“, so Schuster weiter. Die Umweltschutzorganisation warnt, dass vergleichbare Situationen auch in Österreich drohen, da vor allem neu errichtete Wohnsiedlungen oft über geschotterte Zufahrtsstraßen verfügen. „Im Burgenland wurden solche Maßnahmen an keinem einzigen Ort bislang empfohlen, geschweige denn umgesetzt. Das muss jetzt ohne weitere Diskussion passieren“, fordert Schuster abschließend.

Spielplatz in Ollersdorf gesperrt

Das Thema Asbest lässt das Burgenland nicht los. Wie der ORF berichtet, gibt es nun einen neuen Fall im Bezirk Güssing. In der Gemeinde Ollersdorf hat Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP) den örtlichen Spielplatz vorsorglich gesperrt. Grund dafür sind verdächtige Begrenzungssteine, in denen die Umweltschutzorganisation Greenpeace Asbest nachgewiesen haben soll. Die Taskforce Asbest Burgenland soll kontaktiert worden sein.