Ehefrau und Sohn getötet: Lebenslange Haft nach Bluttat

Ein 78-Jähriger ist wegen der Tötung seiner Ehefrau und seines Sohnes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landesgerichts Steyr ist nun rechtskräftig.

Das Landesgericht Steyr hat einen 78-jährigen Mann wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der Mann hatte Ende Oktober 2025 in seinem Wohnhaus in Enns (Bezirk Linz-Land) seine 70-jährige Ehefrau und den 41-jährigen Sohn getötet. 5 Minuten berichtete: Bluttat in Oberösterreich: Mann soll Gattin und Sohn ermordet haben.

78-Jähriger bekommt lebenslang

Der Angeklagte gestand die Tat. Laut Gericht schlug er die Opfer zunächst nieder, würgte sie und fügte ihnen anschließend tödliche Stichverletzungen zu. Die Geschworenen bewerteten die Taten in beiden Fällen eindeutig als Mord. Bei der Strafzumessung wurden das bisher unbescholtene Leben des Mannes sowie sein Geständnis mildernd berücksichtigt. Erschwerend fiel ins Gewicht, dass sich die Taten gegen zwei enge Familienangehörige richteten. Das Gericht sah daher keine Alternative zur Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Streit über gesundheitliche Probleme eskalierte

Auslöser der Tat war laut den Ermittlungen ein Streit zwischen dem Ehepaar. Dabei ging es unter anderem um gesundheitliche Probleme des Mannes und die Frage, ob er medizinische Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Die Situation eskalierte in der gemeinsamen Wohnung. Nach der Tötung seiner Ehefrau entschloss sich der Mann, auch den gemeinsamen Sohn zu töten. Dieser lebte im Haushalt und war beeinträchtigt. Ein weiterer Sohn entdeckte die beiden Opfer am nächsten Tag.

Gutachten bestätigt: Mann war zurechnungsfähig

Die Verteidigung hatte argumentiert, die Tat sei nicht geplant gewesen und in einer emotionalen Ausnahmesituation erfolgt. Zudem wurden gesundheitliche Probleme des Angeklagten ins Treffen geführt. Ein psychiatrisches Gutachten kam jedoch zu dem Schluss, dass der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war und gezielt gehandelt habe.