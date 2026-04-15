Mordverdächtiger in Salzburg festgenommen

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen den Behörden ist es der Salzburger Polizei gelungen, einen Mordverdächtigen aus Polen festzunehmen.

Am späten Abend des 14. April nahmen Polizisten im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt einen 37-jährigen Polen fest. Gegen den Mann hatte ein europäischer Haftbefehl bestanden. Er wird in Deutschland des Mordes beschuldigt. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert