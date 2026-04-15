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/ ©pixabay.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Festnaahme eines Verdächtigen.
Für den 37-Jährigen klickten die Handschellen.
Salzburg/Elisabeth-Vorstadt
15/04/2026
Europaweit gesucht

Mordverdächtiger in Salzburg festgenommen

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen den Behörden ist es der Salzburger Polizei gelungen, einen Mordverdächtigen aus Polen festzunehmen.

von Julia Resl Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(46 Wörter)

Am späten Abend des 14. April nahmen Polizisten im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt einen 37-jährigen Polen fest. Gegen den Mann hatte ein europäischer Haftbefehl bestanden. Er wird in Deutschland des Mordes beschuldigt. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert
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