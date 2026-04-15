Aus für David Alaba bei Real Madrid

Transfer-Experte Fabrizio Romano macht es offiziell: David Alaba muss Koffer packen. Er wird Real Madrid am Saisonende verlassen. Der Österreicher steht vor einem ablösefreien Wechsel.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun scheint die Entscheidung endgültig gefallen zu sein. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano in einem aktuellen Video bestätigt, wird der österreichische Nationalspieler David Alaba Real Madrid im kommenden Sommer verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Auch Präsident des Fußballvereins Real Madrid Florentino Pérez bestätigte dies, laut mehreren spanischen Medienberichten.

Wer schnappt sich den ÖFB-Star?

Man ist der Ansicht, dass Alabas Zeit in Madrid abgelaufen ist. Da sein Vertrag endet, kann der Innenverteidiger den Verein ablösefrei verlassen. An Interessenten mangelt es nicht. Laut Romano liegen Alaba bereits mehrere Angebote vor. Als mögliche Ziele gelten unter anderem Klubs aus Saudi-Arabien, die bereit sein sollen, dem Verteidiger ein attraktives Angebot zu unterbreiten, das geht aus einem spanischen Medium (DefensaCentral) hervor. „Ihm liegen also schon mehrere Angebote für eine Fortsetzung seiner Karriere vor“, so Romano im Video weiter. „Es ist an der Zeit, dass David Alaba etwas neues ausprobiert“.

*Zitate aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 15:45 Uhr aktualisiert