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/ ©Montage: Canva Pro/justiz.gv
Bild auf 5min.at zeigt ein Handy im Gerichtssaal
Ab sofort sind alle Termine online verfügbar.
Österreich
15/04/2026
Seit heute

Gerichtstermine ab sofort mit einem Klick für alle online abrufbar

Wer wissen will, wann und wo im Land verhandelt wird, muss künftig nicht mehr vor Ort suchen. Seit dem 15. April bietet ein bundesweiter Online-Verhandlungsspiegel vollen Durchblick über alle anstehenden Termine.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Seit dem 15. April 2026 stellt die österreichische Justiz einen bundesweiten Verhandlungsspiegel zur Verfügung. Auf den Plattformen justizonline.gv.at und justiz.gv.at können Bürger ab sofort alle veröffentlichten Termine der kommenden 14 Tage einsehen, so in einer aktuellen Aussendung.

Alle Termine auf einen Blick

Das System umfasst Termine von den Bezirks- über die Landes- und Oberlandesgerichte bis hin zum Obersten Gerichtshof. Da die Daten automatisiert aus den IT-Systemen der Justiz übernommen werden, bleiben sie auch bei kurzfristigen Verschiebungen oder Abberaumungen aktuell. Nutzer können dabei bequem nach Gericht oder Zeitraum filtern.

Was wird veröffentlicht?

Angezeigt werden alle Termine, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu zählen unter anderem allgemeine Zivilstreitigkeiten sowie Haupt- und Rechtsmittelverfahren im Strafrecht. Abrufbar sind dabei Details wie: Tag, Zeit und Ort der Verhandlung, Aktenzeichen und Verfahrensgegenstand und Informationen zur Besetzung (z.B. Einzelrichter oder Geschworenengericht).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 16:12 Uhr aktualisiert
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