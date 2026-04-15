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/ ©Fotomontage: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vor einem betankten Auto.
Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer prognostiziert für die kommenden Wochen weniger Lieferungen.
Österreich
15/04/2026
Aktuelle Lage

Sprit-Sorge in Österreich? Iran-Krieg drückt auf die Treibstoffreserven

Die Regierung stellt sich auf weniger Lieferungen bei Diesel und Kerosin ein. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer beruhigt zwar vor einem akuten Notstand, mahnt aber zum Energiesparen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(233 Wörter)

Die geopolitische Lage im Nahen Osten erreicht nun weiterhin die heimischen Zapfsäulen. Wie mehrere Medien in Bezug auf die APA berichten, droht Europa und damit auch Österreich eine spürbare Verknappung bei den Treibstoffmengen. Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer prognostiziert für die kommenden Wochen weniger Lieferungen: Bei Diesel wird mit einem Rückgang von rund 5 Prozent gerechnet, beim Flugtreibstoff Kerosin sogar mit bis zu 15 Prozent. Hattmannsdorfer und Christian Stocker rufen zum Energie sparen auf, heißt es.

Bild auf 5min.at zeigt Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer .
©BKA / Aigner
Am Foto: Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Preise für Sprit und Flüge ziehen an

Die Folge der Verknappung sind steigende Kosten für die Konsumenten. Neben höheren Preisen an den Tankstellen dürfte vor allem das Fliegen deutlich teurer werden. Der Staat sei jedoch auf den Ernstfall vorbereitet – staatliche Reserven stünden bereit., so in mehreren Medienberichten. Trotz der drohenden Knappheit soll die Spritpreisbremse bestehen bleiben. Zudem rückt die OMV verstärkt in das Visier der Behörden. Mehr dazu hier: Spritpreisbremse gekürzt: OMV hat Maßnahme nicht ganz umgesetzt.

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SPÖ fordert „Rotstift“ bei Privatjet-Flügen

Die SPÖ hat einer klare Forderung: Privatjets sollen bei Knappheit zuerst gestrichen werden, so in einer aktuellen Aussendung. Die SPÖ-Abgeordneten Julia Herr und Wolfgang Moitzi sehen bei der Kerosin-Knappheit eine klare Priorität. Bevor die Preise für Urlaubsflüge unbezahlbar werden, müsse der Luxus-Verkehr eingeschränkt werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt Wolfgang Moitzi.
©SPÖ Steiermark
Am Foto: SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Moitzi.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 17:22 Uhr aktualisiert
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