Spritpreise: Wird Tanken zum täglichen Glücksspiel? – das sagt ihr dazu

Autofahrer in Österreich müssen sich wieder auf täglich schwankende Spritpreise einstellen. Die Regierung lässt die befristete 3-Tages-Regel planmäßig auslaufen. Doch was sagt ihr dazu? Wir haben es für euch zusammengefasst.

Das kurze Aufatmen an den österreichischen Zapfsäulen ist vorbei. Wie das Wirtschafts- und Energieministerium bekannt gab, ist die befristete Krisenregelung, bekannt als „3-Tages-Regel“, planmäßig ausgelaufen. Diese Maßnahme, die als erste Reaktion auf die angespannte Lage am Spritmarkt eingeführt wurde, begrenzte Preiserhöhungen auf Montag, Mittwoch und Freitag. An den Tankstellen gilt somit wieder die alte Regel: Preiserhöhungen sind jeden Tag um 12 Uhr möglich. Preissenkungen dürfen hingegen weiterhin jederzeit vorgenommen werden. Laut Ministerium soll der Schritt die Kontrolle für die E-Control erleichtern und sicherstellen, dass sinkende internationale Einkaufspreise schneller an die Autofahrer weitergegeben werden. Als langfristiges Instrument verweist die Regierung auf die bestehende Inflationsbremse bei Sprit. Doch was ist eure Meinung dazu? Wir haben euch gefragt.

Das sagen unsere Leser: Wut, Frust und Unverständnis

Die Reaktionen der 5-Minuten-Community auf das Ende der Preisbremse sind eindeutig. Bei einer aktuellen Umfrage auf unseren Social-Media-Kanälen entlädt sich der Frust der Autofahrer, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Besonders Pendler sehen sich massiv belastet: „So eine Sauerei, für die, die das Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen“, so ein 5-Minuten-Leser. Ein anderer ergänzt: „Ach Österreich.“ Auch Ironie wird in den Antworten laut, so heißt es von einem 5-Minuten-Leser: „Wow hat ja echt lange gehalten die Regelung“. Viele Leser sehen die Existenzgrundlage des „arbeitenden Volkes“ bedroht: „Das arbeitende Volk wird nur mehr verhöhnt“, heißt es in einer Antwort. Eine anderer Leser fragt verzweifelt: „Wie das gilt jetzt schon wieder? Es ist eh schon alles so was von teuer.. witz..“

Leserreaktion: Mineralsteuer senken?

Die Kritik richtet sich auch direkt gegen die Regierung: „Das unsere Regierung zu nichts fähig ist“, stellt ein Leser fest. Ein anderer bezeichnet die Situation als „Frechheit, einfach nur verarsche und zum kotzen“. Zudem wird die Gier der Mineralölkonzerne angeprangert: „Die Gier“, schreibt ein Leser kurz und knapp. Ein anderer fordert drastische Schritte: „Absolute Frechheit meiner Meinung nach… Mineralölsteuer senken! Aber massiv.“ Besonders Lehrlinge und Menschen mit geringem Einkommen leiden unter den Kosten: „absolut schei*e da Lehrlinge genauso Auto fahren aber wenig Geld verdienen“, betont ein 5-Minuten-Leser. „Ohne Worte ist nur noch lächerlich was die hier machen“, so abschließend.

©5 Minuten Hier die Antworten der Umfrage.

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