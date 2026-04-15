42 Millionen Euro fließen in Sanierung von A1-Westautobahn

Auf der A1 wird im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Haag und St. Valentin auf der Richtungsfahrbahn Salzburg eine umfassende Sanierung durchgeführt. Start der Arbeiten ist am 20. April.

Die A 1 Westautobahn zählt zu den wichtigsten Verkehrsachsen Österreichs. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Fahrbahnbelag, Bauwerke und Sicherheitseinrichtungen. Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, den Abschnitt technisch auf den neuesten Stand zu bringen und auch künftig einen sicheren und leistungsfähigen Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Bauarbeiten auf 10 Kilometern bis September

Gearbeitet wird zwischen der Anschlussstelle Haag und St. Valentin auf der Richtungsfahrbahn Salzburg, der Abschnitt umfasst 10 Kilometer. Start der Arbeiten ist kommender Montag, der 20. April, ab 20 Uhr. Während der ersten Bauphase bis September werden Richtung Salzburg drei Fahrstreifen im Verschwenk geführt, es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h im Baustellenbereich. Der geplante Umsetzungszeitraum reicht bis Dezember 2026, die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf rund 42 Millionen Euro.

Mehr Sicherheit und Langlebigkeit

Darüber hinaus werden 14 Brücken instandgesetzt und die Mittelstreifenentwässerung auf rund neun Kilometern Länge saniert, genauso wie die Mitteltrennung der Fahrbahn samt Randabsicherung. Zusätzlich erneuert die ASFINAG die Beschilderung entlang des Abschnitts zwischen Haag und St. Valentin, eine Sanierung der Lärmschutzeinrichtungen dort ist bereits erfolgt. Über veränderte Verkehrsführungen und etwaige Einschränkungen bei der Einrichtung der Bauphase im September wird rechtzeitig informiert.