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/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist einer der drei Lottomoderatoren im Studio. Er hat ein Plüschtier in den Armen.
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Österreich
15/04/2026
Hast du Glück?

Doppeljackpot: Das sind die Lotto-Zahlen der Ziehung am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 15. April 2026, warten beim Lotto 2,3 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Bis zum Annahmeschluss am Sonntagabend wurde für die vergangene Lotto Runde kein Tippschein mit den “sechs Richtigen” abgegeben, weder per Quicktipp noch per händisch getippten Lotto Normalschein. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Doppeljackpot, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 2,3 Millionen Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderierte Thomas May.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 15. April 2026 gezogen:

  • Lotto: 5, 6, 7, 12, 26, 28,   Zusatzzahl: 1
  • LottoPlus: 4, 13, 14, 26, 28, 41
  • Joker: 3, 0, 5, 0, 4, 7

*Angaben ohne Gewähr.

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