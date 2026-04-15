Reisen ohne Pass? Das kommt Ende 2026 auf uns zu

Österreich bereitet sich auf die neue EU-Brieftasche vor. Die EUDI-Wallet soll den digitalen Alltag revolutionieren und das Reisen innerhalb Europas ohne physische Dokumente ermöglichen.

Die neue EUDI-Wallet soll den physischen Reisepass und Führerschein künftig digital ergänzen.

Die neue EUDI-Wallet soll den physischen Reisepass und Führerschein künftig digital ergänzen.

Die Ära der Zettelwirtschaft und der unzähligen Plastikkarten neigt sich dem Ende zu. Grundlage dafür ist die neue eIDAS 2.0 Verordnung, die den Weg für die sogenannte EUDI-Wallet (EU Digital Identity Wallet) frei macht. Wie die EU auf ihrer offiziellen Website mitteilt, soll jeder Mitgliedstaat bis Ende 2026 mindestens eine solche digitale Brieftasche für Bürger und Unternehmen bereitstellen.

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Was kann die neue App?

Das Ziel: Die Wallet soll als sicherer Aufbewahrungsort für die gesamte digitale Identität dienen. Ob der Führerschein, der Reisepass, Bildungsabschlüsse oder digitale Signaturen – alles wird in einer App gebündelt und EU-weit anerkannt. „Die EUDI-Wallet wird eine sichere, zuverlässige und private Möglichkeit der digitalen Identifizierung für jeden in Europa bieten“, so auf der offiziellen Webseite der EU.

Reisen ohne Pass und einfaches Bezahlen

Besonders für Reisende bringt das System Vorteile. Dokumente werden in allen Mitgliedstaaten akzeptiert. Das bedeutet: Hotelreservierungen oder Boarding-Pässe können direkt über die Wallet geteilt werden. Sogar Zahlungen sollen sich damit autorisieren lassen In Österreich spielt dabei die ID Austria eine zentrale Rolle. Wie mehrere Medien berichten, wird die ID Austria nicht etwa ersetzt, sondern weiterentwickelt. Ein technisches Update ist nötig, um sie an die strengen EU-Vorgaben anzupassen und mit dem neuen System kompatibel zu machen.

Datenschutz steht im Fokus

Ein großer Kritikpunkt bei digitalen Lösungen ist oft das Tracking. Hier verspricht die EU höchste Standards: Die Daten werden lokal auf dem Smartphone gespeichert. Der Nutzer entscheidet selbst, welche Informationen er teilt. „Sie haben die volle Kontrolle darüber, welche Daten Sie aus Ihrer Brieftasche preisgeben“, so die EU-Kommission.

Häufig gestellte Fragen: Muss ich die App verpflichtend nutzen? Nein. Die Nutzung der EUDI-Wallet ist freiwillig. Wer weiterhin lieber den physischen Reisepass oder Führerschein in der Tasche trägt, kann das auch in Zukunft tun. Ersetzt die EUDI-Wallet meine ID Austria? Nicht direkt. In Österreich wird die ID Austria die technische Basis bilden. Sie bekommt ein „Upgrade“, damit sie auch in Italien, Spanien oder Schweden problemlos als digitaler Ausweis erkannt wird. Welche Dokumente kann ich darin speichern? Nahezu alles: Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Berufsqualifikationen, Parkausweise und sogar digitale Bahntickets oder Hotelreservierungen.

*Anmerkung der Redaktion: Quelle European Commision – vom Englischen ins Deutsche übersetzt.