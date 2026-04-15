Kokain im Pizzaofen? Schmuggler kamen auf kreative Ideen

In einem Salzburger Ort flogen Schmuggler auf, die Captagon und Kokain in Haushaltsgeräten versteckten. Diese wollten sie nach Saudi-Arabien schmuggeln.

Im Jahr 2021 gelang den österreichischen Behörden ein massiver Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Eine Tätergruppe hatte über längere Zeit große Mengen der Droge Captagon sowie Kokain nach Saudi-Arabien geschleust. Als Dreh- und Angelpunkt diente dabei eine Pizzeria in einem Salzburger Ort, die als perfekte Tarnung fungierte. Die kriminelle Logik dahinter war laut Studie simpel wie genial: Die im Libanon hergestellten Drogen wurden unbemerkt in Pizzaöfen und Waschmaschinen versteckt. Der Schmuggel verlief über Belgien und Österreich in italienische Hafenstädte. Der Vorteil? Waren aus Europa werden in Saudi-Arabien deutlich weniger streng kontrolliert als Lieferungen aus dem Nahen Osten.

Salzburger Landesgericht sprach Urteile

Das kriminelle Treiben rund um die Pizzeria fand schließlich ein Ende. Im Rahmen der „Operation El Capta“ wurden mehrere Beteiligte vom Landesgericht Salzburg rechtskräftig verurteilt. Der Fall belegt laut der Expertin Lina Khatib, wie eng die Hisbollah mit kriminellen Strukturen kooperiert, um ihren globalen Finanzbedarf zu decken. Neben dem Salzburger Drogenring beleuchtet die Studie auch Aktivitäten in Klagenfurt. Dort wurde ein Hisbollah-Kommandeur verurteilt, der rund 250 Jugendliche und Männer für die Organisation angeworben und an der Finanzierung mitgewirkt hatte.

Das zeigt eine Studie

Die neue Publikation der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) entstand unter der Leitung von Lina Khatib (Chatham House, London) und analysiert die weitverzweigten Finanzstrukturen der religiös-extremistischen Hisbollah in Europa. Die Analyse stützt sich auf Gerichtsakten und Unternehmensregister, um die Verflechtung von legalen und illegalen Geschäften – vom Öl-Schmuggel bis zum Handel mit Kryptowährungen – offenzulegen. Hier kommst du zur vollständigen Studie.