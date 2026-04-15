Die Rettung für Traditionsgasthäuser in ganz Österreich

Wenn das Schnitzel nicht mehr schmeckt und die Kassa leer bleibt, kommt er: Starkoch Alain Weissgerber. Ab 5. Mai startet die neue Staffel „Raus aus Teufelsküche“.

Ab Dienstag, dem 5. Mai 2026, heißt es auf JOYN & PULS 4 wieder: „Raus aus Teufelsküche“. Der renommierte Haubenkoch Alain Weissgerber („Taubenkobel“) begibt sich erneut auf eine kulinarische Rettungsmission durch ganz Österreich. In fünf neuen Ausgaben hilft er Betrieben, die an einem kritischen Wendepunkt stehen – von wirtschaftlichen Krisen bis hin zu tiefsitzenden persönlichen Konflikten. Unterstützt wird Weissgerber in dieser Staffel von Set-Designerin Julia Grevenkamp.

Diese Betriebe kämpfen um ihre Existenz: 5. Mai: „Donau Riviera“ (Klosterneuburg, NÖ): Nach der schweren Hochwasserkatastrophe vom September 2024 kämpft die 27-jährige Dragana um einen Neustart für den Familienbetrieb.

12. Mai: „Wiednermichl“ (Krottendorf, STMK): Ein Burgerrestaurant zwischen Weinbergen, Heavy-Metal-Flair und Kindertellern – hier fehlt die klare Identität.

19. Mai: „Bergwirt“ (Ansfelden, OÖ): Hier steht nicht nur das Restaurant, sondern auch die Beziehung des Betreiber-Paars vor dem Aus.

26. Mai: „Schwechater Hof“ (Steyr, OÖ): Ein Traditionsbetrieb in dritter Generation, der in festgefahrenen Strukturen und einem ungelösten Generationenkonflikt feststeckt.

2. Juni: „Event-Heuriger Fuchs“ (Wien): Trotz Engagement bleibt das Tagesgeschäft im harten Wettbewerb des Floridsdorfer Heurigenviertels aus.



©Puls 4 | Nach der schweren Hochwasserkatastrophe vom September 2024 kämpft die 27-jährige Dragana um einen Neustart für den Familienbetrieb. ©ProSiebenSat1Puls 4 | Hier steht nicht nur das Restaurant, sondern auch die Beziehung des Betreiber-Paars vor dem Aus.

Wo kann man zuschauen?

Die neuen Folgen werden ab dem 5. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht vor dem Fernseher sitzen kann, findet die Sendung kostenlos auf JOYN, dem SuperStreamer Österreichs.