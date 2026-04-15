Die Abhängigkeit von teuren Öl- und Gasimporten sinkt weiter. Im ersten Quartal 2026 haben sich zehntausende Haushalte für ein klimafreundliches Heizsystem entschieden.

Der Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme in Österreich nimmt an Fahrt auf. Wie aktuelle Zahlen der Sanierungsoffensive des Bundes zeigen, entscheiden sich immer mehr Menschen gegen Öl und Gas und für die Unabhängigkeit. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor.

Über 15.000 neue Anträge

Allein im ersten Quartal 2026 wurden rund 15.600 Registrierungen und Anträge auf den sogenannten „Kesseltausch“ eingebracht. Das Interesse der Bevölkerung, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen, ist hoch. „Die hohe Nachfrage zeigt klar, dass unsere Sanierungsoffensive wirkt. Wir unterstützen die Menschen beim Umstieg auf erneuerbare Wärme und stärken damit die Unabhängigkeit“, so Umweltminister Norbert Totschnig.

Ein ganzer Bezirk steigt um

Knapp 31.600 Haushalte lösen sich durch diese Projekte von Öl- und Gasimporten. Das entspricht in etwa der Anzahl der Privathaushalte der Stadt Wels. Künftig werden diese Haushalte jährlich mit rund 706.000 MWh Energie aus erneuerbaren Quellen versorgt.

Fokus auf den Klimaschutz

Da Raumwärme und Warmwasser in Österreich etwa ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs verursachen, spielt der Gebäudesektor eine Schlüsselrolle für den Klimaschutz. Aktuell entfallen in privaten Haushalten noch etwa 34 Prozent auf fossile Energieträger. Informationen zum Förderangebot findest du hier.