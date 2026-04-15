Fix: 150-Euro-Gutscheine zum Schulstart bleiben

Damit der Schulstart nicht am Geldbeutel scheitert: Zweimal im Jahr gibt es weiterhin finanzielle Unterstützung für bedürftige Schüler. Der Sozialausschuss stimmte heute einstimmig für die Verlängerung.

Gute Nachrichten für armutsgefährdete Haushalte in Österreich: Die vom Bund gewährte Schulstarthilfe wird vorerst weitergeführt. Der Sozialausschuss stimmte dieser Fortführung heute einhellig zu, so in einer aktuellen Aussendung.

Unterstützung in Gutscheinform

Die Hilfe richtet sich gezielt an Haushalte, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen. Die Gutscheine im Wert von 150 Euro pro Kind werden zweimal pro Jahr ausgezahlt. Sie dienen zum Kauf von wichtigen Schulartikeln und Sachleistungen. Für die Fortführung dieser Sachzuwendungen nimmt der Bund jährlich rund 15 Millionen Euro in die Hand. Zuletzt kamen diese Gutscheine rund 50.000 Schülern zugute, heißt es.