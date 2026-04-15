Bis zu 22 Grad: Der Donnerstag bringt mildes Aprilwetter

Der Donnerstag präsentiert sich in ganz Österreich wechselhaft. Während zeitweise die Sonne lacht, ziehen von Westen her immer wieder Regenschauer über das Land.

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, erwartet Österreich ein typisches April-Szenario. Laut Wetterprognose „scheint zeitweise die Sonne“, es ziehen jedoch auch „einige stärkere Wolkenfelder“ über das Land. Besonders von Westen her muss mit unbeständigem Wetter gerechnet werden, da „ein paar Regenschauer durchziehen“. Der Wind weht dazu eher ruhig, meist „schwach bis mäßig aus West bis Nordost“. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 5 bis 10 Grad, die Tageshöchstwerte bei 15 bis 22 Grad.

Das Wetter am Berg: Hier wird es nass

Für Bergsteiger und Wanderer beginnt der Donnerstag vielversprechend. Von der Silvretta über Osttirol bis zu den Nockbergen startet der Tag „recht sonnig“. In anderen Regionen können Gipfel anfangs noch „in Nebel stecken“, doch am Vormittag sollte sich „verbreitet die Sonne durchsetzen“. Im Laufe des Tages ändert sich die Lage jedoch: Es bilden sich Quellwolken. Am Nachmittag ist dann besonders im Osten „mit einzelnen lokalen Regenschauern zu rechnen“. Die Schneefallgrenze liegt „deutlich über 2000m“. In 2000 m Höhe klettert das Thermometer auf 3 bis 6 Grad.