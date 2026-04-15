Unkontrolliertes Rad rollt durch Ort und verletzt Passantin

Der 53-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit der Zugmaschine auf der Grieskirchner Straße Richtung Grieskirchen. An der Zugmaschine war ein nicht zum Verkehr zugelassener Anhänger montiert. Während der Fahrt, die ersten Radmuttern wurden bereits in Besenberg, Gemeinde Peuerbach gefunden, lösten sich die acht Radmuttern an der vorderen Achse der Zwillingsachse des Anhängers. Kurz vor der Abzweigung zur Bahnhofstraße ging das linke Rad von der Achse ab und rollte unkontrolliert die Fahrbahn entlang. Dabei traf es zuerst eine 36-jährige Fußgängerin und anschließend den Wagen eines 66-Jährigen, beide aus dem Bezirk Grieskirchen.

36-Jährige schwer verletzt

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Am Wagen entstand Sachschaden. Der 53-Jährige, der das Ablösen des Rades nicht bemerkt hatte, fuhr Richtung Grieskirchen weiter. Erst im Ortschaftsbereich Winkl, Gemeinde Peuerbach, ca. zwei Kilometer nach der Unfallstelle, zerriss es den zweiten Reifen an der linken Seite, und er musste stehen bleiben. Da erst bemerkte er auch das Fehlen des Rades. Ein Autofahrer, der ihm nachgefahren war, setzte ihn über den Sachverhalt in Kenntnis und der 53-Jährige kam sofort zur Unfallstelle zurück.