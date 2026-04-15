Lotto-Ziehung am 15. April: Drei Österreicher knacken Doppeljackpot

Oberösterreich, Niederösterreich und Wien waren am Mittwoch, 15. April 2026, bei der Lotto-Ziehung die glücklichen drei Bundesländer. In jedem wurde nämlich ein Lotto-Sechser getippt.

Gleich drei Österreicher können sich über den Hauptgewinn bei "Lotto 6 aus 45" freuen.

Gleich drei Österreicher können sich über den Hauptgewinn bei "Lotto 6 aus 45" freuen.

Der Lotto-Doppeljackpot ist bei der Ziehung am Mittwoch, 15. April 2026, gefallen. Nach zwei Ziehungen ohne Hauptgewinn konnten sich am 15. April gleich drei Österreicher über je knapp 783.600 Euro freuen, wie die Österreichischen Lotterien auf ihrer Website bereits zeigen. Ein Oberösterreicher, ein Niederösterreicher und ein Wiener teilen sich den Hauptgewinn von mehr als zwei Millionen Euro, wie „heute.at“ berichtet. Die gezogenen Zahlen – 5min.at hatte diese bereits kurz nach der Ziehung online – könnt ihr auch in der folgenden Infobox nachlesen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am 15. April 2026 gezogen: Lotto: 5, 6, 7, 12, 26, 28; Zusatzzahl: 1

LottoPlus: 4, 13, 14, 26, 28, 41

Joker: 3, 0, 5, 0, 4, 7 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung brachte auch fünf Fünfer mit Zusatzzahl

Bei fünf weiteren Österreichern waren fünf Richtige am Schein, zusätzlich hatten sie auch die 1 drauf. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gibt es für jeden von ihnen etwas mehr als 21.300 Euro. Ohne Hauptgewinn ist am Mittwoch die LottoPlus-Ziehung geblieben. Darüber konnten sich die 46 Fünfer „freuen“, auf die das Geld für den ersten Gewinnrang aufgeteilt wurde. Jeder von ihnen geht mit fast 6.100 Euro nach Hause.

Joker-Sechser wurde bei Lotto-Ziehung geknackt

Schließlich hat es beim Joker einen Tippschein gegeben, auf dem sowohl das „Ja“ angekreuzt war, als auch die sechs richtigen Zahlen drauf waren. Dieser Tipp ist nicht weniger als 204.236,30 Euro wert.