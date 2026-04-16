Millionen-Paket gegen Wohnungslosigkeit geschnürt

Wenn die Miete unbezahlbar wird, springt der Bund ein. Mit der heutigen Entscheidung im Nationalrat ist die Finanzierung des Wohnschirms für weitere drei Jahre gesichert.

In Österreich wird das soziale Sicherheitsnetz weiter aufgespannt. Der Sozialausschuss des Nationalrats hat heute einhellig beschlossen, den sogenannten „Wohnschirm“ um drei Jahre zu verlängern. Damit stellt die Regierung in den Jahren 2027, 2028 und 2029 jeweils 28 Millionen Euro bereit, um Wohnungslosigkeit aktiv zu verhindern, so in einer aktuellen Aussendung.

Die Zahlen sprechen für sich:

Seit März 2022 konnte in mehr als 15.600 Fällen ein drohender Wohnungsverlust abgewendet werden. Davon profitierten über 35.000 Personen, darunter rund 13.000 minderjährige Kinder. In 6.500 dieser Fälle war bereits ein gerichtliches Räumungsverfahren eingeleitet worden, heißt es. Neben der Übernahme von Mietrückständen werden auch Maßnahmen wie „Housing First“ finanziell abgesichert. Bisher konnten dadurch bereits 720 wohnungslose Personen unterstützt und rund 250 Wohnungen vermittelt werden.