Mountainbiker stürzt mitten in der Nacht drei Meter ab

In der Nacht auf den 16. April war ein 42-jähriger Deutscher gegen 2.10 Uhr mit einem Mountainbike auf der Gemeindestraße zum Gasthaus Kundler Klamm im Bezirk Kufstein in Tirol unterwegs. Doch dann passierte es: Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann mit dem Fahrrad über den Straßenrand hinaus und stürzte ca. drei Meter in freiem Fall in das Bachbett der Kundler Ache. Doch der 42-Jährige schaffte es, zurück auf die Straße zu klettern, wo er einen Notruf absetzte. Der Deutsche wurde an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt, von der Bergrettung Kramsach zum Eingang der Kundler Klamm transportiert und mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. „Ein Alkotest mit dem Mann verlief positiv“, erklärt die Polizei.