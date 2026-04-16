ORF in der Krise: Millionenklage und Misstrauen gegen Stiftungsräte

Paukenschlag beim ORF: Der im März nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetretene Ex-Chef Roland Weißmann will seinen früheren Arbeitgeber nun klagen. Es geht um Millionen.

In der Causa um den Rücktritt des ehemaligen ORF-Chefs Roland Weißmann gibt es neue Entwicklungen. Wie der ORF selbst am 16. April berichtet, steht dem Unternehmen wohl eine Millionenklage ins Haus. Konkret soll es um vier Millionen Euro gehen.

Causa Weißmann

Wie berichtet trat Weißmann Anfang März von seiner Funktion als ORF-Generaldirektor zurück, die er seit 2022 ausübte. Grund waren Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, die eine Mitarbeiterin gegen ihn erhoben hatte. Weißmann selbst wies die Anschuldigungen zurück und kritisierte eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit. Der Rücktritt erfolgte laut Weißmann auf Drängen des ORF-Stiftungsrates hin, eine Kündigung habe er bislang nicht erhalten. Ihm folgte interimistisch Ingrid Thurner nach, die wie der ORF erklärt, zuletzt dessen Kündigung avisiert habe.

„Anschein von unangemessenem Verhalten“

Mittlerweile wurden die Vorwürfe gegen Weißmann in einer extern begleiteten Compliance-Untersuchung geprüft, wobei herauskam, dass keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinne, also nach dem Strafrecht und dem Gleichstellungsgesetz, vorliege. Thurner verwies jedoch darauf, dass für Führungskräfte erhöhte Maßstäbe gelten würden und dass hier auch der Anschein von unangemessenem Verhalten, das dem Unternehmen schaden könne, vermieden werden müsse.

„Keine Rache, sondern Gerechtigkeit“

In einem Hintergrundgespräch am 15. April fand Weißmann klare Worte. Er sei zum Rücktritt gezwungen worden und wolle nun „keine Rache, sondern Gerechtigkeit“, wie der Standard ihn zitiert. Auch warte er nach wie vor auf eine Entschuldigung des ORF und wolle sich nun gegen die Vorwürfe und den Umgang mit ihm wehren. Zwar nannten Weißmann und sein Anwalt Oliver Scherbaum beim Hintergrundgespräch keine Zahlen, doch wie Scherbaum erklärte, werde sich der Klagsbeitrag wohl aus dem Verdienstentgang der verbliebenen Periode als Generaldirektor bis Jahresende, dem Gehalt für eine zweite Periode und Schadenersatz für Rufschädigung zusammensetzen, so der ORF.

Kritik am Stiftungsrat

Doch das ist nicht die einzige Großbaustelle des ORF: Der Redaktionsausschuss des Medienunternehmens kritisierte den ORF und vor allem den Stiftungsrat aufgrund des Umgangs mit der Causa Weißmann scharf. Der Ausschuss sprach davon, dass dieser arbeitsrechtlich problematisch gewesen sei und finanziell schädigend sein könnte, und fordert einmal mehr, den Stiftungsrat mit unabhängigen und internationalen Experten zu besetzen.

Misstrauen gegen vier Stiftungsräte

In Bezug auf den aktuellen Stiftungsratsvorsitzenden, Heinz Lederer, und seinen Stellvertreter, Gregor Schütze, ortet der Redaktionsausschuss politische und wirtschaftliche Unvereinbarkeiten und wirft ihnen Interventionsversuche bei der Berichterstattung vor. Darum wurde den beiden Stiftungsräten mittels Resolution das Misstrauen ausgesprochen, ebenso Peter Westenthaler (mit der Begründung, er verstoße gegen den ORF-Governance-Codex verstoßen) und Thomas Prantner (mit der Begründung, dass er nach seinem Aus beim ORF einen gut dotierten Vertrag mit der APA, bei der er im Aufsichtsrat saß, bekommen haben soll).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 08:07 Uhr aktualisiert