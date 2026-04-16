Deutscher klaut am 4. Juni 2022 eine Rolex, wird jetzt gefasst

Fast vier Jahre lang war eine Rolex wie vom Erdboden verschluckt. Ein Mann hatte diese in einem Salzburger Nachtlokal Mitte 2022 verloren, Anfang 2026 tauchte sie plötzlich wieder bei einem Juwelier auf.

Es war am 4. Juni 2022 als einem Mann in einem Salzburger Nachtlokal eine Rolex-Armbanduhr gestohlen worden ist. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Täter damals nicht ausgeforscht werden. Vier Jahre später war es dann aber so weit – und alles begann damit, dass die teure Uhr im Jänner 2026 bei einem Juwelier zur Reparatur abgegeben wurde.

33-Jähriger gesteht, Uhr gefunden zu haben

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich nämlich heraus, dass es sich um die im Jahr 2022 gestohlene Uhr handelte. Der 33-Jährige zeigte sich schließlich geständig und gab an, dass er die Uhr damals im Lokal gefunden und anschließend weiterverkauft hätte. Die Rolex wechselte daraufhin mehrfach den Besitzer. Gegen den Deutschen wurde nun Anzeige erstattet, so die Polizei abschließend.