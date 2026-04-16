Alkolenker (28) kracht in Gegenverkehr – drei Verletzte

Der Autofahrer setzte sich alkoholisiert ans Steuer und verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei krachte er in ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Am Mittwochabend war der 28-jährige ungarische Staatsangehörige mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Gmunden (Oberösterreich) unterwegs. Mit im Fahrzeug befand sich ein 24-jähriger Ungar. Plötzlich verlor der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 62-Jährigen.

Mit 0,86 Promille am Steuer

„Alle Beteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt“, teilte die Polizei mit. Der 24-jährige Beifahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Beim 28-jährigen Autofahrer verlief ein Alkotest mit einem Wert von 0,86 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Auch er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.