Schere-Attacke auf Polizei: Angreifer (27) wird erschossen

Ein tragischer Einsatz: Eine Situation in einer Wohnung eskalierte, als ein Mann mit einer Schere und Spritzen auf die Beamten losging. Diese mussten ihn in Notwehr erschießen.

Eine brutale Axt-Attacke am Linzer Südbahnhofmarkt (Oberösterreich) sorgte am Mittwoch mitten am Tag für Aufsehen in Oberösterreich. Nur wenige Stunden später kam es erneut zu einem dramatischen Einsatz in Linz: Ein amtsbekannter 27-Jähriger drohte gegen 22 Uhr mit Suizid. Er wollte in einem Bach ins Wasser gehen. Der aggressive Mann wurde wegen Gefahr im Verzug in ein Zentrum für psychiatrische Erkrankungen gebracht, jedoch nicht aufgenommen.

Mann geht mit Schere und Spritzen auf Polizisten los

Etwa zwei Stunden später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Dieses Mal ging es zur Wohnung des 27-Jährigen in Linz. Dort herrschte ein Tumult. In den Räumen sollen sich neben dem Mann auch seine Freundin und eine dritte Person befunden haben. Die Situation eskalierte: Der Mann soll auf die Beamten mit einer Schere und einer Spritze losgegangen sein. Diese setzten daraufhin Zwangsmaßnahmen ein. Der 27-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Ermittlungen laufen

„Wir können den Vorfall bestätigen, aber noch keine weiteren Details nennen, da die Ermittlungen laufen“, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich gegenüber 5 Minuten. Die Vorgangsweise der Beamten soll von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) im Innenministerium überprüft werden.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert