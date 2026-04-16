See in Dolomiten verschwunden: Wirt steht plötzlich vor Sand und Steinen

Plötzlich war der Lago Ghedina in den Dolomiten weg. Das sorgte bei den Urlaubern für großen Ärger und hatte erhebliche Folgen für einen Gastronomen. Es wurde schon darüber spekuliert, was der Grund dafür sein könnte.

Als der Schnee vor wenigen Wochen schmolz, staunte ein Gastronom nicht schlecht: Der See Lago Ghedina vor dem gleichnamigen Restaurant auf etwa 1450 Metern Seehöhe war spurlos verschwunden. Statt eines märchenhaften Sees vor der Terrasse waren nur noch Trockenheit und Steine zu sehen, das berichten mehrere Medien. Der See ist besonders bei Touristen beliebt und liegt in den Dolomiten (Italien) in der Nähe von Osttirol (Österreich).

Touristen stornieren Tisch im Restaurant Saliola al Lago Ghedina

Für den Betreiber Antonio Saliola des Restaurants hatte das schwerwiegende finanzielle Folgen. Denn viele Touristen, die bei ihm für die Osterfeiertage einen Tisch gebucht hatten, stornierten, weil der See verschwunden ist, das berichten mehrere Medien. Vor allem aber soll das fehlende Wasser einen unangenehmen Geruch verbreiten.

See sei in den vergangenen Jahren nie versiegt

Die zuständigen Behörden sollen derzeit untersuchen, welche Ursachen das Austrocknen hat. Bisher kam es oft vor, dass der Wasserstand am Ende des Winters sinkt, aber eine vollständige Austrocknung hat es bisher nicht gegeben. Im Interview mit der Zeitung „Adnkronos“ erzählte Antonio Saliola, der das Restaurant seit 2019 mit seinen drei Kindern führt, dass der Zufluss zum See in den vergangenen 50 Jahren niemals vollständig versiegt sei. Zum See führt ein natürlicher Zufluss und dieser hat kürzlich fast kein Wasser mehr in den See geleitet.7

Wasser im Lago Ghedina steigt langsam

Mittlerweile sollen die Behörden den Zufluss auch inspiziert haben und der Pegel steigt seit 8. April wieder an. Somit erholt sich der Wasserstand langsam, ist aber noch weit unter dem Normalstand. Die Zeitung „Il Gazzettino“ stellt eine Vermutung auf, warum es bereits so weit kam: Sie vermuten, dass ein Ventil, das den Wasserfluss steuert, defekt ist. Fachleute vor Ort hätten dem Restaurantbetreiber gesagt, dass der Zufluss während der Bauarbeiten für die Olympischen Spiele möglicherweise blockiert oder umgeleitet worden sein. Für Saliola sei es ein klarer Fall für Umweltschaden und fordert eine offizielle Untersuchung.

Lago Ghedina verschwunden: Das könnte der Grund sein

Im Gespräch mit der Zeitung „Adnkronos“ erzählte Antonio Saliola, der das Restaurant seit 2019 mit seinen drei Kindern führt, dass der Zufluss zum See in den vergangenen 50 Jahren niemals vollständig versiegt sei. „Das hat es noch nie gegeben“, erklärte er. Fachleute vor Ort hätten ihm gesagt, dass der Zufluss im Zuge der Bauarbeiten für die Olympischen Spiele möglicherweise blockiert oder umgeleitet worden sei.

Unsicherheit bei Restaurantbetreiber ist groß

Saliola bezeichnete den Fall als Umweltschaden und fordert eine offizielle Untersuchung. Denn auch wenn das Wasser langsam zurückkommt, besteht die Gefahr einer erneuten Austrocknung. Und würde der See dauerhaft trocken bleiben, wäre das für die Region ein schwerer Schlag. Denn der See zieht Wanderer, Touristen und auch Skifahrer an. „Wir sitzen hier fest wie in einer Furt und warten auf eine Lösung“, so Antonio Saliola gegenüber dem Magazin“ Il Dolomiti“. Für ihn ist die Ungewissheit, wie es mit der kommenden Saison weitergeht, sehr groß.