Pellets statt Heizöl: Österreicher sparen sich über 2.700 Euro

Eine Ersparnis von aktuell rund 2.727 Euro pro Jahr gibt es für Haushalte hierzulande bei einem Umstieg von einer Öl- auf eine Pelletheizung. Diese ist wegen des starken Anstiegs der Ölpreise im Vormonat so hoch wie nie zuvor.

„Noch nie war der Preisunterschied zwischen fossilem Heizöl und nachhaltigen Holzpellets in Österreich so groß wie im April“, erklärt nun der Branchenverband „proPellets Austria“ in einer Aussendung. Im Monatsvergleich sind die Ölpreise nämlich um 53 Prozent explodiert, währenddessen sind die Kosten für Pellets um 3,7 Prozent gesunken. Heißt aktuell: Der durchschnittliche Haushalt spart sich hierzulande rund 2.727 Euro im Jahr beim Umstieg auf eine Pelletheizung. „ProPellets Austria“ fordert daher nun auch vom Staat ausreichend Fördermittel für den Umstieg auf nachhaltiges Heizen im Doppelbudget 2027/28 und rät Haushalten zum Heizungstausch.

„Ausstieg bedeutet, Verantwortung zu übernehmen…“

„Fossiles Heizen war in Österreich noch nie so teuer und führt gleichzeitig zu einem massiven Abfluss von Wertschöpfung ins Ausland“, weiß auch Doris Stiksl, Geschäftsführerin von „proPellets Austria“. Und weiter: „Der Ausstieg daraus ist weit mehr als eine Frage der Kosten: Er bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, die eigene Energieversorgung abzusichern und einen Beitrag zu mehr Unabhängigkeit und Stabilität zu leisten.“

„Wer an der Ölheizung festhält, verbrennt sprichwörtlich sein Haushaltseinkommen“, so Stiksl

©proPellets Austria Doris Stiksl, Geschäftsführerin von „proPellets Austria“, verrät, was ein Umstieg vom fossilen zum nachhaltigen Heizen auch fürs Haushaltsbudget bedeutet.

„Heizen mit Öl ist ein Luxus, den wir uns nicht mehr länger leisten dürfen“

Und Stiksl weiß weiter: „Heizen mit Öl ist ein Luxus, den wir uns eigentlich nicht mehr länger leisten dürfen.“ Denn der Umstieg von einer Öl- auf einen Pelletheizung rechnet sich schneller als jemals zuvor. Dazu brauche es aber auch eine klare politische Zusage für die Fortführung der Förderungen für den Heizungstausch. „Wir haben in Österreich noch immer mehr als 400.000 Ölheizungen in Betrieb. Wir müssen den Weg der Wärmewende fortsetzen und dafür braucht es planbare Rahmenbedingungen“, so Stiksl abschließend.