3,2 statt 2,3 Prozent: Iran-Krieg als „Inflationstreiber“ in Österreich

Noch etwas stärker als in der Schnellschätzung Anfang April erwartet, ist die Inflation im März in Österreich gestiegen. Und zwar auf 3,2 Prozent, so die Statistik Austria nun. "Schuld" daran war hauptsächlich der Iran-Krieg.

„Im März 2026 stieg die Teuerung auf 3,2 Prozent und war damit um 0,1 Prozent höher als in der Schnellschätzung Ende März erwartet. Im Februar hatte die Inflation noch 2,2 Prozent betragen“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Als Grund für die stärkere Teuerung im Monatsvergleich sieht sie die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise. Ohne diese Preisentwicklung, die maßgeblich auf den Iran-Krieg zurückzuführen ist, wäre die Inflation hierzulande bei 2,3 Prozent gelegen, wissen die Experten.

Wie sich die Inflation im März in Österreich zusammensetzt

Die Treibstoffpreise sind nämlich um 17,5 Prozent gestiegen, im Februar sind sie noch um 5,1 Prozent zurückgegangen. Ebenfalls stark zugelegt haben die Preise für Flugtickets (plus 7,9 Prozent). Die Teuerung in der Gastronomie und Beherbergung lag im Jahresvergleich bei 5,1 Prozent und damit gleich hoch wie im Februar. Die Preise für Wohnen, Wasser, Strom und Gas sowie andere Brennstoffe sind durchschnittlich um 2,7 Prozent gestiegen. Im Februar verzeichnete man hier nur ein Plus von 1,5 Prozent. Hauptverantwortlich dafür war die um 0,3 Prozent gestiegene Haushaltsenergie, die im Februar noch um 3,3 Prozent billiger wurde. Grund dafür war vor allem die starke Teuerung von Heizöl (plus 38,2 Prozent).

Fleisch wurde deutlich teurer, Gemüse wurde günstiger

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden durchschnittlich im Jahresvergleich um 2,3 Prozent teurer. Hier wurde Gemüse etwa sogar leicht billiger, beim Fleisch stiegen die Preise dagegen um 4,7 Prozent. Milch und Eier wurden ebenfalls um 3,7 Prozent teurer. Die Teuerung beim täglichen Einkauf war damit niedriger, jene vom wöchentlichen Einkauf höher als die Gesamtinflation, weiß man seitens der Statistik Austria abschließend.