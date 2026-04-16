6,6 Mio. Euro schwere Insolvenz: Bauträger stellt Sanierungsantrag

Die Insigma Immobilien u. Bauträger GmbH musste einen Antrag auf Insolvenzeröffnung einbringen. Rund 20 Gläubiger sind von der millionenschweren Pleite betroffen.

Die Insigma Immobilien u. Bauträger GmbH (Firmenbuchnummer 397261h) mit Sitz im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) musste einen Antrag auf Insolvenzeröffnung in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Wels einbringen. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Das Verfahren wurde allerdings noch nicht eröffnet.

Bauträger in Vöcklabruck musste Sanierung beantragen

Das Unternehmen ist als Bauträger tätig. Vom Verfahren ist derzeit ein Dienstnehmer betroffen. „Der Eröffnungsantrag wurde sowohl von der Schuldnerseite als auch von einem Gläubiger gestellt“, heißt es. Da die Schuldnerin keinen Kostenvorschuss bezahlt hat, wurde dem antragstellenden Gläubiger aufgetragen, diesen Vorschuss zu leisten. Wenn dieser bezahlt wird und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Insolvenzverfahren eröffnet.

20 Gläubiger von Sanierungsverfahren betroffen

„Auf der vorliegenden Gläubigerliste werden 20 Gläubiger mit Forderungen von rund 6,6 Millionen Euro angeführt“, so der AKV. Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wird den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.