Schwerer Unfall: Arbeiter (34) verfängt sich in Fräsmaschine

Bei Felsabtragungen in Ebensee kam es zu einem folgenschweren Unfall: Einer der Arbeiter verfing sich in der Maschine und wurde schwer verletzt. Er musste geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 34-jähriger Pole war am Donnerstag mit anderen Arbeitern im Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) mit Felsabtragungen beschäftigt. Er betätigte dabei mit der Funkfernbedienung die Fräsmaschine.

Kollege betätigte Notschalter

Für die Reinigung der Maschine stellte der Arbeiter diese ab und steckte die Fernbedienung in seinen Brustgurt. Doch dann kam es zu einem schwerwiegenden Unfall: „Die Maschine schaltete sich plötzlich wieder ein und der 34-Jährige verfing sich mit seinem kombinierten Brust-Hüftgurt in dem Fräskopf“, informiert die Polizei. Ein anderer Arbeiter reagierte und betätigte den Notschalter.

Bergung war herausfordernd

Doch die Bergung des Verletzten erwies sich aufgrund der Platzverhältnisse und der Tiefe im Berg als sehr schwierig. Der Abtransport wurde gemeinsam mit der Feuerwehr und Bergrettung durchgeführt. Nach notärztlicher Erstversorgung konnte der schwer Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht werden. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, wird betont.