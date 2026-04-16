Anhebung des Pensionsalters in Österreich? „Je früher, desto besser…“

Aktuell wird über das Budget für die kommenden beiden Jahre diskutiert. Geht es ums Geld, kommen auch immer wieder die Pensionen ins Spiel. NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser steht 5 Minuten im Interview dazu Rede und Antwort.

In einigen Wochen soll der Budgetplan für die Jahre 2027 und 2028 stehen, es muss wohl neuerlich mit Sparmaßnahmen gerechnet werden, wie auch Finanzminister Markus Marterbauer bereits bekanntgegeben hat. Daher laufen aktuell die Verhandlungen innerhalb der Ministerien dazu. An Zurufen von außerhalb mangelt es dabei nicht. Unter anderem die Agenda Austria hat dabei einige „Vorschläge“ gemacht, wonach man etwa vor allem im Pensionsbereich Einsparungen vornehmen könnte. Je früher das Pensionsalter angehoben würde, desto besser wäre es für die langfristige Finanzierbarkeit und die Klarheit von Versicherten, meint dazu etwa NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser im Interview mit 5 Minuten. Insgesamt möchte man aber eher das faktische an das gesetzliche Antrittsalter angleichen. Mehr dazu aber gleich.

© Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer hat bereits weitere Einsparungen im Budget der kommenden beiden Jahre angekündigt.

Finanzministerium: „Ziel ist, die Finanzierung des Pensionssystems zu erhalten“

Aus dem Büro des Finanzministers heißt es dazu gegenüber 5 Minuten, dass man hierzulande bereits „ein funktionierendes und im internationalen Vergleich sehr erfolgreiches“ System habe. Und: „Ziel ist, die Finanzierung dieses Systems auch weiterhin zu erhalten.“ Allgemein möchte man den Ergebnissen der Verhandlungen nicht vorgreifen und präsentiert diese „spätestens mit der Budgetrede“. Was man jedenfalls erreichen will, ist die Annäherung des faktischen an das gesetzliche Pensionsalter. Dafür seien auch immer wieder Adaptierungen notwendig, „wie es beispielsweise bereits im vergangenen Jahr mit den Änderungen bei der Korridorpension geschehen ist“.

NEOS-Sozialsprecher: „Reformbedarf im Pensionssystem nicht mehr wegzudiskutieren“

Im Interview mit 5 Minuten spricht nun auch NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser davon, dass es zentral sei, „das faktische Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranzuführen, Frühpensionspfade zu harmonisieren und einzuschränken sowie die Altersteilzeit treffsicherer zu machen“. Insgesamt würden die Vorschläge, die nach der Reihe eintrudeln, zeigen, „dass der Reformbedarf im Pensionssystem nicht mehr wegzudiskutieren ist“. Das hat kürzlich auch ein OECD-Bericht bestätigt und der Fiskalrat mit mehreren Maßnahmen aufgezeigt. Gasser findet, dass man längeres Arbeiten belohnen solle „und auch die Frage einer Koppelung an die Lebenserwartung seriös diskutieren muss“. Für Ersteres ist aktuell eine Lösung in Ausarbeitung. Mehr dazu hier: Pensionsreform: Wer ab 2027 bis zu 15.000 Euro steuerfrei bekommt.

©Parlamentsdirektion /​ Thomas Topf NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser spricht gegenüber 5 Minuten über Vorschläge der Agenda Austria im Pensionsbereich.

Gasser gegenüber 5 Minuten zur Anhebung des Pensionsantrittsalters

Auf die Frage hin, ob man an einer früheren Anhebung des Pensionsalters nicht vorbeikommen würde, spricht der Sozialsprecher der NEOS den Nachhaltigkeitsmechanismus an, der Maßnahmen ab 2030 vorsieht, wenn das Ausgabenlimit nicht eingehalten werden kann. Dadurch würden bei Bedarf automatisch weitere Schritte gesetzt, um das Pensionssystem langfristig finanzierbar und generationengerecht abzusichern. „Je früher eine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters beschlossen würde, desto besser für die langfristige Finanzierbarkeit des Systems und die Klarheit für die Versicherten“, so Gasser. SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler schließt im Interview mit 5 Minuten eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters aus. Diese sei „auch nicht im Regierungsprogramm vorgesehen“. Mehr zum Interview mit dem Vizekanzler in den kommenden Tagen hier auf 5min.at.

Was hältst du von einer Anhebung des Pensionsantrittsalters? Bin ich komplett dagegen Fände ich gut Finde ich blöd, wird aber wohl nicht anders gehen Habe keine Meinung dazu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Dass bei Pensionen etwas zu tun bleibt, ist uns klar…“

Ein Vorschlag der Agenda Austria betrifft auch die Anhebung der Pensionen unterhalb der Inflation. NEOS-Sozialsprecher Gasser dazu: „Für NEOS hat oberste Priorität, dass wir den Pfad aus dem Nachhaltigkeitsmechanismus einhalten. Ansonsten sollten wir zeitnah mit Gegenmaßnahmen gegensteuern, die einfachste und am schnellsten wirksame wäre natürlich die Anpassung, aber strukturell sind andere Stellschrauben wichtiger.“