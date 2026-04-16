Nach brutaler Axt-Attacke in Linz: So geht es jetzt weiter

Der brutale Angriff am helllichten Tag am Südbahnhofmarkt sorgt für Aufregung in Linz. Nun soll die Sicherheit für die nächsten Tage erhöht werden.

Am Mittwoch kam es mitten am Tag zu einer brutalen Gewalttat, bei der das Opfer schwer verletzt wurde. Mehr dazu hier: Brutale Axt-Attacke am Linzer Südbahnhofmarkt: Opfer schwer verletzt. Deshalb informieren die Landespolizeidirektion Oberösterreich sowie der Linzer Vizebürgermeister und Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) nun über den aktuellen Stand und die gesetzten Maßnahmen.

„Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr“

Der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich, Michael Babl, betont dabei, dass es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen tragischen Fall mit einem „Zufallsopfer“ handelt. „Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Südbahnhofmarkt selbst Teil des Motivs war. Für die Bevölkerung besteht keine generelle Gefährdungslage“, so Babl.

Sicherheitsgefühl soll gewährleistet werden

Um dennoch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl zu gewährleisten, wird die Polizei in den kommenden Tagen verstärkt am Südbahnhofmarkt präsent sein. Der Linzer Vizebürgermeister spricht den Einsatzkräften seinen ausdrücklichen Dank aus: „Ich danke der Exekutive für das rasche und professionelle Einschreiten sowie für die nun erhöhte Präsenz vor Ort.“ Die Landespolizeidirektion Oberösterreich und die Stadt Linz bitten weiterhin um Ruhe und danken der Bevölkerung für die Zusammenarbeit.

Augenzeuge? Jetzt ist es wichtig, rasch Unterstützung in Anspruch zu nehmen

Gleichzeitig unterstreicht Hajart auch die Bedeutung der Betreuung von Betroffenen: „Jetzt ist es besonders wichtig, den Augenzeugen dieser schrecklichen Tat – insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktkojen – die Möglichkeit zu geben, das Erlebte aufzuarbeiten.“ Aus diesem Grund hat der Marktreferent und Vizebürgermeister umgehend den Kontakt zur Krisenhilfe Oberösterreich gesucht. „Eine Gewalttat im öffentlichen Raum ist immer ein zutiefst tragisches Ereignis, auch für die vielen Menschen, die zu Augenzeugen des Geschehens wurden oder sich in der Nähe aufgehalten haben. Wenn belastende Bilder, Angst, innere Unruhe oder ein Gefühl von Unsicherheit anhalten, ist es wichtig, rasch Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Die Krisenhilfe OÖ ist rund um die Uhr kostenlos unter 0732 / 2177 erreichbar und hilft dabei, mit dem Erlebten umzugehen, belastende Erinnerungen einzuordnen und das eigene Sicherheitsgefühl wieder zu stärken“ so Katja Sieper, Leiterin der Krisenhilfe OÖ.

Zeuge von einer Gewalttat? Hier findest du Hilfe Betroffene können sich rund um die Uhr bei der Krisenhilfe OÖ melden und erhalten unmittelbare Unterstützung. Nähere Informationen dazu sind auch auf der Website der Krisenhilfe OÖ zu finden.

Weitere Bluttat in Linz

Ein weiterer Einsatz sorgte in Linz für Schlagzeilen. Bei einem Polizeieinsatz wurde ein Mann in Folge von Notwehr getötet. Mehr dazu hier: Schere-Attacke auf Polizei: Angreifer (27) wird erschossen.