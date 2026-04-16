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/ ©Montage: Canva
auf dem Bild von 5min.at ist ein Mann im Rollstuhl zu sehen, daneben eine Hand, die eine Geldbörse aus einer Hosentasche entwendet.
Der Pfleger soll seinem Opfer Geld und Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich gestohlen haben.
Salzburg
16/04/2026
fünfstelliger Betrag

24-Stunden-Pfleger soll in Wohnhaus schweren Diebstahl begangen haben

Er war Tag und Nacht im Wohnhaus in Salzburg, um als Rundum-Pfleger zu unterstützen. Dass er überall Zugang hatte, hat der Mann wohl eiskalt ausgenutzt.

von Julia Resl Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Ein 27-jähriger slowakischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, im Dezember 2025 während seiner Tätigkeit als 24-Stunden-Pflegekraft in einem Wohnhaus in der Salzburg Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen zu haben. Der Diebstahl wurde erst im Zuge der Durchsicht von Gegenständen des mittlerweile verstorbenen Bewohners festgestellt. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 27-Jährige als Beschuldigter ausgeforscht werden. Anzeige wurde erstattet.

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