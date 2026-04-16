24-Stunden-Pfleger soll in Wohnhaus schweren Diebstahl begangen haben

Er war Tag und Nacht im Wohnhaus in Salzburg, um als Rundum-Pfleger zu unterstützen. Dass er überall Zugang hatte, hat der Mann wohl eiskalt ausgenutzt.

Ein 27-jähriger slowakischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, im Dezember 2025 während seiner Tätigkeit als 24-Stunden-Pflegekraft in einem Wohnhaus in der Salzburg Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen zu haben. Der Diebstahl wurde erst im Zuge der Durchsicht von Gegenständen des mittlerweile verstorbenen Bewohners festgestellt. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 27-Jährige als Beschuldigter ausgeforscht werden. Anzeige wurde erstattet.