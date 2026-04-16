Hier ist Großbrand im Hotel Klosterbräu ausgebrochen

Vor drei Tagen, am 13. April 2026 gegen 19 Uhr, ist in einem Gastrobetrieb im Zentrum von Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ein Feuer ausgebrochen. Nun gibt die Polizei Neuigkeiten bekannt.

Ein Großbrand in Seefeld hat Montagabend und in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr auf Trab gehalten.

Ein Großbrand in Seefeld hat Montagabend und in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr auf Trab gehalten.

Gleich mehrere Feuerwehren mussten am Montag, 13. April 2026, gegen 19 Uhr zum Hotel Klosterbräu nach Seefeld in Tirol ausrücken. Dieses stand nämlich in Flammen, beim Brand wurden auch drei Personen, darunter ein Feuerwehrmann, verletzt. Auch die angrenzende Kirche wurde evakuiert, von der Leitstelle Tirol wurde sogar der AT-Alert ausgelöst. Alles dazu auch hier: Hunderte Einsatzkräfte bei Hotel-Großbrand: Feuerwehrmann verletzt.

150 Personen in WM-Halle versorgt

Auch umliegende Lokale sind in der Zeit vorsorglich evakuiert worden, aus zwei naheliegenden Hotels mussten knapp 150 Personen in der WM-Halle versorgt werden. Neben den Freiwilligen Feuerwehren standen übrigens auch 15 Streifen der Polizei und fünf Rettungswagen im Einsatz.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Wie die Beamten nun berichten, hat die Brandursachenermittlung durch das Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit Brandermittlern des Bundeskriminalamts und des Bezirkspolizeikommandos den Brandausbruchsbereich eingegrenzt. Das Feuer dürfte im Bereich der Decke des zweiten Obergeschosses ausgebrochen sein, an dieser wurden von mehreren Firmen Abrissarbeiten durchgeführt. „Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten nicht ermittelt werden“, so die Polizei. Die Höhe des Schadens ist unklar.