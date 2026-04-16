Unfall-Tragödie in Salzburg: Ex-ÖFB-Tormann Alexander Manninger tot

Bei einer Kollision zwischen einer Lokalbahn und einem Auto auf der Eisenbahnkreuzung in Nußdorf am Haunsberg (Flachgau, Salzburg) hat sich eine schreckliche Unfalltragödie ereignet. Der Autofahrer ist verstorben.

Am heutigen Donnerstag, 16. April 2026 gegen 8.20 Uhr, hat sich ein schwerer Unfall auf einer Eisenbahnkreuzung in Nußdorf am Haunsberg in Salzburg ereignet. Ein 48-jähriger Salzburger, bei ihm handelt es sich laut Medienberichten um den ehemaligen ÖFB-Tormann Alexander Manninger, ist dabei verstorben.

Reanimation von Alexander Manninger blieb erfolglos

Beim Eintreffen der Polizisten war der Autofahrer bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden und wurde reanimiert. Die Beamten unterstützten die Maßnahmen, wobei unter anderem auch ein Defibrillator zum Einsatz kam. Doch die Reanimation, die auch durch die Rettung und den Notarzt fortgesetzt wurde, blieb erfolglos, der Salzburger erlag seinen schweren Verletzungen.

Auto von Alexander Manninger von Lokalbahn erfasst und mitgeschleift

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Auto beim Überqueren der Kreuzung von einem Triebwagen der Salzburger Lokalbahn erfasst und mitgeschleift worden sein. Der Lenker befand sich alleine im Fahrzeug, der Triebwagenführer blieb unverletzt. Die Strecke der Lokalbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen auf Hochtouren.

Die Karriere des Alexander Manninger: Alexander Manninger hatte in seiner schillernden Karriere zahlreiche Fußball-Stationen im In- und Ausland. Seine Karriere hat er dabei bei der SV Austria Salzburg gestartet, ehe im Juli 1997 in die große weite Fußballwelt hinausging. Er wurde vom englischen Top-Verein Arsenal gekauft und hatte daraufhin auch Stationen in Italien (etwa bei Fiorentina und Juventus) und in Spanien (Espanyol Barcelona). Zwischendurch war er auch bei Red Bull Salzburg angestellt, ehe er gegen Ende seiner Karriere auch in Deutschland beim FC Augsburg und abschließend noch beim FC Liverpool in England anheuerte. Insgesamt hat er in 320 Partien oder 28.561 Einsatzminuten 406 Gegentore bekommen und 89 Mal zu null gespielt. Für das ÖFB-Team hat er zudem noch 34 Spiele im Tor gespielt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 14:53 Uhr aktualisiert