Drei Lotto-Sechser: Erster Gewinner meldet sich, was er jetzt tun muss

Bei der Lotto-Ziehung Mittwochabend, am 15. April 2026, hatten nicht einer, nicht zwei sondern gleich drei Österreicher die richtige Kombination am Schein. Einer der drei hat sich mittlerweile auch gemeldet.

Der erste von drei Lotto-Gewinnern hat sich gemeldet.

Der erste von drei Lotto-Gewinnern hat sich gemeldet.

Während man einen Lotto-Sechser normalerweise immer mit einem Millionengewinn gleichsetzt, war das am Mittwoch, 15. April 2026 für drei Österreicher nicht der Fall. Sie alle haben den Sechser geknackt, alle haben das mit Normalscheinen geschafft – die Zahlen also nicht generieren lassen sondern selbst getippt. 783.600 Euro ist der geknackte Doppeljackpot damit für jeden der drei wert. Die Gewinne wurden in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien verzeichnet.

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Lotterien gegenüber 5 Minuten: „Einer der drei Gewinner hat sich bereits gemeldet“

„Einer bzw. eine der drei Gewinner:innen hat sich bereits bei uns gemeldet. Und zwar zum Gewinn aus Niederösterreich“, heißt es dazu seitens der „Österreichischen Lotterien“ auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Quittung wird er oder sie in der Zentrale am Rennweg in Wien abgeben, der Gewinn wird dann, wie üblich, nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist aufs Bankkonto des Glücklichen überwiesen. Dieses muss er oder sie aber noch bekanntgeben. Beim Niederösterreicher war es übrigens der dritte von drei Tipps, der ins Schwarze getroffen hat.

Lotto-Gewinn verjährt erst nach drei Jahren

Die beiden anderen Gewinner sind aktuell noch „unbekannt“. Doch das macht überhaupt nichts, wie man seitens der Lotterien erklärt, denn: „Die beiden weiteren Gewinner:innen haben wie immer grundsätzlich drei Jahre Zeit, ihren Gewinn geltend zu machen.“ Erst danach würde ein Gewinnanspruch verfallen. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen der Lotto-Ziehung vom Mittwoch.