Kerosin wird knapp: Drohen jetzt Flugausfälle?

Die internationale Energieagentur (IEA) hat vor einem drohenden Treibstoffmangel in Europa gewarnt. Benzinvorräte für Flugzeuge reichten vielleicht noch für etwa sechs Wochen, sagte IEA-Chef Fatih Birol der Nachrichtenagentur AP.

Die Sperrung der Straße von Hormus könnte bald schwerwiegende Auswirkungen auf den Flugverkehr haben.

Die Sperrung der Straße von Hormus könnte bald schwerwiegende Auswirkungen auf den Flugverkehr haben.

Falls die wegen des Iran-Krieges praktisch blockierte Meerenge von Hormus gesperrt bleibe und Lieferungen ausblieben, könnte es bald zu Flugabsagen kommen, warnt Fatih Birol, der Chef der internationalen Energieagentur IEA.

Vorräte reichen vielleicht noch für sechs Wochen

Auch andere Experten wiesen zuletzt ebenfalls auf die Konsequenzen hin. Die Situation könne binnen der »nächsten drei, vier Wochen systemisch« werden, warnte der Ökonom Claudio Galimberti von der Analysefirma Rystad Energy Anfang der Woche. Demnach könnte es schon im Mai und Juni zu erheblichen Flugkürzungen kommen. Auch seien bereits Flüge wegen Kerosinmangels gestrichen worden.

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Die Entscheidung folgt als Reaktion auf Streiks und hohe Kerosinkosten. Als Erstes sollen ab Samstag die 27 älteren Flugzeuge der Regionaltochter Cityline am Boden bleiben, wie das Unternehmen mitteilt.

Auswirkungen auf Weltwirtschaft

Zudem sagte der Energieagentur-Chef: „Wir befinden uns in einer verzweifelten Lage, und das wird erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Und je länger es dauert, desto schlimmer wird es für das Wirtschaftswachstum und die Inflation weltweit.“

Preiserhöhungen bei Benzin, Gas und Strom

Infolgedessen würden auch die Preise von Benzin, Gas und Strom nach oben schnellen, wobei diese Entwicklung einige Teile der Welt stärker treffen würde als andere. „Die asiatischen Länder, die auf Energie aus dem Nahen Osten angewiesen sind, stehen an vorderster Front“, so der Experte. Dazu zählten Japan, Korea, Indien, China, Pakistan und Bangladesch.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert