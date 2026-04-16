Fußballwelt trauert um Alexander Manninger

Ein schwerer Unfall hat Ex-ÖFB-Tormann Alexander Manninger in Salzburg im 49. Lebensjahr abrupt aus dem Leben gerissen. Die Fußballwelt trägt schwarz und trauert um den Verstorbenen.

Eine wahrlich illustre Karriere mit zahlreichen Stationen hatte Alexander Manninger im Profifußball hinter sich. Dabei hat es ihn etwa nach England zum FC Arsenal und zum FC Liverpool, nach Italien zu Juventus Turin und nach Deutschland zum FC Augsburg verschlagen. In den frühen Vormittagsstunden des 16. April 2026 endete sein Leben dann aber abrupt bei einem Unfall mit einer Lokalbahn in Nußdorf am Haunsberg (Flachgau, Salzburg).

Viele versuchten Alexander Manninger zu reanimieren

Obwohl Ersthelfer, Polizei und Rettung versuchten, das Leben des 48-Jährigen zu retten – auch ein Defibrillator war im Einsatz -, erlag Manninger noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er auf der dortigen Eisenbahnkreuzung in seinem Auto vom Zug erfasst und mitgeschleift worden sein. Er war alleine im Auto.

„Wir trauern um unseren ehemaligen Torhüter Alexander Manninger“

Die ersten Vereine, bei denen er seine Fußballkarriere verbracht hat, haben sich auch via Social Media bereits zu Wort gemeldet und trauern um den ehemaligen Fußballstar, der auch beim ÖFB-Nationalteam 34 Mal im Tor gestanden ist. Von 1984 bis 1996 war er Teil der Salzburger Austria. Diese schreibt nun auf Facebook, dass er „Spuren hinterlassen hat – auf und neben dem Platz“. Auch bei Red Bull Salzburg war er etwas später in seiner Karriere angestellt. „Wir trauern um unseren ehemaligen Torhüter Alexander Manninger, der tragisch bei einem Verkehrsunfall verunglückt ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es dort.

„Nachricht vom Tod von Alex Manninger macht tief betroffen…“

Doch nicht nur in Salzburg, auch in Graz hat er Spuren hinterlassen. „Mit großem Entsetzen haben wir erfahren, dass der ehemalige GAK- und Nationalteamtorwart heute bei einem tragischen Unfall in der Nähe von Salzburg ums Leben gekommen ist“, schreibt etwa der GAK auf Facebook. Auch der Facebook-Account des Nationalteams hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet: „Die Nachricht vom Tod von Alex Manninger macht tief betroffen. Mit ihm verliert der Fußball einen besonderen Menschen.“