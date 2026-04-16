Betrunkener verliert Nummerntafel auf Verkehrsinsel

Nachdem er in alkoholisiertem Zustand eine Verkehrsinsel beschädigt hatte, war ein 33-Jähriger danach wohl zu müde, um noch nach Hause zu fahren.

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B158, der Wolfgangsee Straße, in Koppl beordert. Grund war eine beschädigte Verkehrsinsel. Vor Ort wurden Schäden an einem Richtungspfeil und einem Straßenleitpflock sowie eine zurückgelassene Kennzeichentafel festgestellt.

Lenker schlief seelenruhig in seinem Auto am Parkplatz

Im Zuge der Fahndung konnte das beteiligte Fahrzeug auf einem Park-&-Ride-Parkplatz ausgeforscht werden. Der Lenker, ein 33-jähriger Mann polnischer Herkunft, wurde schlafend im Fahrzeug angetroffen. Dieses wies erhebliche Schäden auf. Ein Alkotest ergab 1,34 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.