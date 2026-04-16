Mehr Gehalt ab Juni: „Notwendiger Kompromiss“ für 2.000 Österreicher

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und die Gewerkschaft GPA haben sich am 15. April 2026 auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) geeinigt. Was jetzt gilt, erfahrt ihr hier bei uns.

Mit 1. Juni 2026 werden die Tarifgehälter für die bei österreichischen Tages- und Wochenzeitungen tätigen Journalisten um 2,7 Prozent erhöht. Dabei wird immer auf den nächsten vollen Euro aufgerundet, heißt es nun in einer Aussendung. Um den selben Prozentsatz werden auch weitere Beträge sowie die Summen aller Pauschalien angehoben. Tarifpositionen sowie Sätze für ständige freie Mitarbeiter gehen um 2,9 Prozent nach oben. Wie man seitens der GPA gegenüber 5 Minuten erklärt, sind von dem KV rund 2.000 Beschäftigte in Österreich betroffen.

Was der neue KV für Journalisten bei österreichischen Tages- und Wochenzeitungen bedeutet: Tarifgehälter: plus 2,7 Prozent

weitere Beträge und Pauschalien: plus 2,7 Prozent

Tarifpositionen und Sätze für ständige freie Mitarbeiter: plus 2,9 Prozent

ca. 2.000 Betroffene

neuer KV gilt ab 1. Juni 2026 für zwölf Monate

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin äußerst angespannt“

VÖZ-Vorstandsmitglied Herwig Langanger hat aufseiten der Arbeitgeber die Verhandlungen geführt: „Die wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin äußerst angespannt und bringt große Herausforderungen sowohl für Medienhäuser verlegerischer Herkunft als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ Er spricht von einem „tragfähigen Ergebnis für beide Seiten“ und bedankt sich bei der Arbeitnehmerseite „für das ergebnisorientierte Verhandlungsklima“.

Nachhaltige Tariferhöhung für GPA „zentral“

Seitens der GPA betrachtet man den Abschluss als „harten aber notwendigen Kompromiss“. Und: „Zentral ist, dass eine nachhaltige Tariferhöhung für alle Beschäftigten unter besonderer Berücksichtigung freier Mitarbeiter:innen durchgesetzt werden konnte. Zudem sichert der Abschluss angesichts der weiterhin angespannten Branchenlage Planbarkeit und Stabilität für beide Seiten“, so Patricia Haller und Christian Eplinger, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA.