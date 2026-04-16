Mit 2,3 Promille und kaputtem Reifen: Lenker auf gefährlicher Flucht

Ein betrunkener Autofahrer hat in Mauthausen für gefährliche Szenen gesorgt: Nach einem Unfall flüchtete er, zerstörte seinen Reifen und fuhr dennoch weiter, teils auf der Felge und auf der Gegenfahrbahn.

Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwochabend im Bezirk Perg eine Serie gefährlicher Verkehrsdelikte verursacht. Der Lenker war zunächst in einen Auffahrunfall auf einem Parkplatz in Mauthausen verwickelt. Anstatt anzuhalten und den Vorfall zu klären, setzte er seine Fahrt fort und löste damit eine folgenschwere Kettenreaktion aus.

Verkehrsinsel überfahren und weitergefahren

Im Zuge der Flucht überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei mehrere Leiteinrichtungen massiv. Durch den Aufprall wurde ein Reifen seines Fahrzeugs zerstört. Trotz des Schadens setzte der Fahrer seine Fahrt fort, allerdings nicht mehr auf Reifen, sondern auf der blanken Felge. Die Weiterfahrt entwickelte sich zunehmend zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Durch das beschädigte Fahrzeug kam der Lenker immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Zusätzlich touchierte er eine Leitplanke. Durch aufgewirbelte Steine und Asphaltbrocken wurde auch ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt.

Polizei bereits alarmiert

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die auffällige und gefährliche Fahrweise bemerkt und die Polizei verständigt. Noch während der Lenker unterwegs war, wurde bereits nach ihm gefahndet. Die Fahrt endete schließlich am Brückenkopf der Donaubrücke in Mauthausen, wo die Beamten den Mann antreffen konnten. Ein durchgeführter Alkotest brachte schließlich Gewissheit: Der 34-Jährige war mit 2,3 Promille stark alkoholisiert. Die Polizei leitete mehrere Anzeigen gegen den Lenker ein. Neben der massiven Alkoholisierung stehen unter anderem Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs im Raum.