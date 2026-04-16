Polizei bestätigt: Mann tötet Ehefrau und anschließend sich selbst

Laut Medienberichten soll ein älterer Mann am Donnerstag in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) seine Ehefrau und danach sich selbst umgebracht haben. Das Paar wurde tot aufgefunden.

Die Tatwaffe soll laut Polizei eine legal besessene Faustfeuerwaffe gewesen sein. Der mutmaßliche Täter und seine Ehefrau sollen beide über 80 Jahre alt und pflegebedürftig gewesen sein.

Donnerstag Vormittag leblos in Wohnung gefunden

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich sind im Gange. Erhebungen wurden vom Bereich Leib/Leben und der Tatortgruppe des Landeskriminalamts durchgeführt. Spurenauswertungen und Einvernahmen waren im Laufen. Über die genauen Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert