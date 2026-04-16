Großeinsatz in Wels: Verdächtiger nach spektakulärer Flucht gefasst

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Welser Hauptbahnhof einen Großeinsatz ausgelöst. Mitarbeiter entdeckten bei ihm offenbar eine Waffe, der Mann flüchtete, wurde aber wenig später gefasst.

Der Mann konnte schließlich gefasst werden. Ob er eine Waffe bei sich hatte oder nicht, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Mann konnte schließlich gefasst werden. Ob er eine Waffe bei sich hatte oder nicht, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ein Vorfall am frühen Donnerstagmorgen hat im Bereich des Welser Hauptbahnhofs für Aufsehen gesorgt. Ein 31-jähriger Mann wurde von Mitarbeitern eines Geschäfts bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt. Als die Angestellten den Verdächtigen zur Rede stellten, eskalierte die Situation: Laut ihren Angaben bemerkten sie in der Hosentasche des Mannes das Griffstück einer möglichen Schusswaffe.

Flucht vor Eintreffen der Polizei

Noch bevor die alarmierte Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der Mann die Flucht. Daraufhin wurde eine umfangreiche Fahndung im Stadtgebiet eingeleitet. Die Suche verlief zunächst ohne Erfolg. Aufgrund des möglichen Waffenverdachts wurde der Einsatz jedoch mit entsprechender Vorsicht geführt. Kurze Zeit später gelang es den Beamten, den Verdächtigen im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes anzuhalten. Bei der Kontrolle wurde ein Klappmesser sichergestellt. Eine Schusswaffe konnte jedoch nicht gefunden werden. Der Mann bestritt die Vorwürfe, eine solche bei sich gehabt zu haben.

Mehrere Anzeigen folgen

Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen eine offene Aufenthaltsermittlung sowie ein behördliches Waffenverbot vorliegen. Die Polizei erstattete mehrere Anzeigen gegen den Mann. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an. Ob es sich bei dem von den Mitarbeitern wahrgenommenen Gegenstand tatsächlich um eine Waffe gehandelt hat, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.