Auto-Crash in Ludesch: 83-Jährige Lenkerin kollidiert mit 33-Jähriger

Donnerstag Mittag kam es in Ludesch zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine Pensionistin gelangte aus unbekannter Ursache in die Fahrbahnmitte.

Donnerstag Mittag kam es in Ludesch zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 33-jährige Auto-Lenkerin fuhr auf der L193 von Thüringen kommend in Fahrtrichtung Ludesch. Zur selben Zeit fuhr eine 83-jährige auf der L193 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Wagen der Pensionistin dreht sich um 180 Grad

Auf Höhe Straßenkilometer 3,06 geriet die 83-jährige Lenkerin aus unbekannter Ursache in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 83-Jährigen um 180° gedreht und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stillstand.

Beide Lenkerinnen wurden verletzt

Beide Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort in das LKH Bludenz verbracht. Mit beiden Lenkerinnen wurde ein Alko-Test durchgeführt, dieser verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Austretende Betriebsmittel wurden durch die Ortsfeuerwehr Ludesch gebunden. Die L193 war für die Dauer von 45 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 19:08 Uhr aktualisiert