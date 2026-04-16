Schwerer Unfall in Innsbruck: 16-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Innsbruck: Ein 16-Jähriger wurde von einer Straßenbahn erfasst und verletzt. Der Jugendliche dürfte das Fahrzeug übersehen haben.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr im Bereich der Kranbitter Allee in Innsbruck. Ein 40-jähriger Straßenbahnfahrer war in westliche Richtung unterwegs und näherte sich gerade einer Haltestelle. Beim Einfahren bemerkte er zwei Jugendliche, die den Haltestellenbereich betraten. Der Fahrer reagierte sofort und gab ein akustisches Warnsignal ab. Einer der beiden Jugendlichen blieb daraufhin stehen. Der zweite, ein 16-jähriger Österreicher, setzte seinen Weg jedoch fort. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Jugendliche Kopfhörer getragen haben und die herannahende Straßenbahn weder gesehen noch gehört haben.

Jugendliche betritt Gleise

Der 16-Jährige betrat die Gleise, offenbar mit dem Ziel, die Haltestelle zu queren. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde vom Fahrzeug erfasst, nach vorne geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am gesamten Körper. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Details zum Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt.