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Sonne und milde 23 Grad: So wird das Wetter am Freitag
Am Freitag erwarten uns in weiten Teilen Österreichs strahlender Sonnenschein und angenehm milde Temperaturen. Lediglich im Osten ziehen tagsüber ein paar Wolken auf.
Der Freitag startet in beinahe allen Bundesländern mit viel Sonnenschein und trockenem Wetter. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf angenehme 18 bis 23 Grad. Nur in der Osthälfte bilden sich ab den Mittagsstunden ein paar Haufenwolken am Himmel. „Dort sind vereinzelt unergiebige Regenschauer möglich“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Hinzu kommt leichter bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung.
Wie wirst du den sonnigen Freitag verbringen?
Im Freien – beim Spazieren, Radeln oder Grillen
Mit Freunden oder der Familie die Zeit genießen
Ich arbeite, freue mich aber schon auf das Wochenende
Habe noch keine Pläne
Abgestimmt: Mal
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