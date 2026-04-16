Sonne und milde 23 Grad: So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag erwarten uns in weiten Teilen Österreichs strahlender Sonnenschein und angenehm milde Temperaturen. Lediglich im Osten ziehen tagsüber ein paar Wolken auf.

Der Freitag beginnt in Österreich fast überall mit Sonnenschein.

Der Freitag beginnt in Österreich fast überall mit Sonnenschein.

Der Freitag startet in beinahe allen Bundesländern mit viel Sonnenschein und trockenem Wetter. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf angenehme 18 bis 23 Grad. Nur in der Osthälfte bilden sich ab den Mittagsstunden ein paar Haufenwolken am Himmel. „Dort sind vereinzelt unergiebige Regenschauer möglich“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Hinzu kommt leichter bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung.